Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости

Сейчас мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости.
Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам VI форума солидарности азербайджанских волонтеров.
"Отрадно, что сегодня во всех уголках нашей страны волонтеры в соответствии с целями и принципами государственной молодежной политики присоединяются к социальным инициативам и инновационным проектам, направленным на постоянный прогресс Азербайджана. Вместе с нашими экоактивистами они были главными участниками увенчавшейся успехом мирной акции протеста против незаконной эксплуатации наших природных ресурсов в Карабахе. У них уже есть опыт координированной деятельности по оказанию гуманитарной помощи также и за пределами страны", - отмечается в обращении.
"Сейчас мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости. Ведется широкомасштабная работа для скорейшего возвращения к прежнему ритму жизни на наших освобожденных от оккупации территориях. Верю, что вы, волонтеры, выбравшие своим девизом рекомендации великого лидера, и впредь будете демонстрировать глубокую привязанность к Родине и государству, проявляя высокую активность, внесете вклад в процесс Великого возвращения", - говорится в обращении главы государства.