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Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости

Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости Сейчас мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости.
Внутренняя политика
13 декабря 2023 г. 15:54
Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости

Сейчас мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам VI форума солидарности азербайджанских волонтеров.

"Отрадно, что сегодня во всех уголках нашей страны волонтеры в соответствии с целями и принципами государственной молодежной политики присоединяются к социальным инициативам и инновационным проектам, направленным на постоянный прогресс Азербайджана. Вместе с нашими экоактивистами они были главными участниками увенчавшейся успехом мирной акции протеста против незаконной эксплуатации наших природных ресурсов в Карабахе. У них уже есть опыт координированной деятельности по оказанию гуманитарной помощи также и за пределами страны", - отмечается в обращении.

"Сейчас мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости. Ведется широкомасштабная работа для скорейшего возвращения к прежнему ритму жизни на наших освобожденных от оккупации территориях. Верю, что вы, волонтеры, выбравшие своим девизом рекомендации великого лидера, и впредь будете демонстрировать глубокую привязанность к Родине и государству, проявляя высокую активность, внесете вклад в процесс Великого возвращения", - говорится в обращении главы государства.

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Версия на английском языке Azerbaijani President: Now, we stand proudly in a new stage of the development of our independent history
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Prezidenti: “İndi müstəqillik tariximizin inkişaf dövrünün qürurverici yeni mərhələsindəyik”

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