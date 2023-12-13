Президент: Мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости

Сейчас мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости.

Сейчас мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам VI форума солидарности азербайджанских волонтеров.

"Отрадно, что сегодня во всех уголках нашей страны волонтеры в соответствии с целями и принципами государственной молодежной политики присоединяются к социальным инициативам и инновационным проектам, направленным на постоянный прогресс Азербайджана. Вместе с нашими экоактивистами они были главными участниками увенчавшейся успехом мирной акции протеста против незаконной эксплуатации наших природных ресурсов в Карабахе. У них уже есть опыт координированной деятельности по оказанию гуманитарной помощи также и за пределами страны", - отмечается в обращении.

"Сейчас мы находимся на новом вызывающем гордость этапе развития нашей истории независимости. Ведется широкомасштабная работа для скорейшего возвращения к прежнему ритму жизни на наших освобожденных от оккупации территориях. Верю, что вы, волонтеры, выбравшие своим девизом рекомендации великого лидера, и впредь будете демонстрировать глубокую привязанность к Родине и государству, проявляя высокую активность, внесете вклад в процесс Великого возвращения", - говорится в обращении главы государства.