Президент: Мы должны вырастить такое молодое поколение, чтобы, как и мы, оно было привержено национальным традициям

Президент: Мы должны вырастить такое молодое поколение, чтобы, как и мы, оно было привержено национальным традициям

Мы должны вырастить такое молодое поколение, чтобы, как и мы, оно, было привержено национальным традициям, национально-духовным ценностям, чтобы их помыслы были чистыми, чтобы никто, пытаясь отравить их мозги, не добился успеха.

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Мы должны вырастить такое молодое поколение, чтобы, как и мы, оно, было привержено национальным традициям, национально-духовным ценностям, чтобы их помыслы были чистыми, чтобы никто, пытаясь отравить их мозги, не добился успеха. Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал 14 февраля на церемонии инаугурации. Глава государства отметил, что здесь, конечно же, на первый план прежде всего выходит семейное воспитание. "К счастью, азербайджанская семья - это здоровья семья, она построена на традициях, национальных ценностях. Семейное воспитание является основным для каждого молодого человека, для каждого ребенка", - добавил президент Азербайджана. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке President: 'We have to raise a young generation that will always be as faithful to national traditions as we are'