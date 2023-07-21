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Президент: Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, добиться прочного мира

Президент: Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, добиться прочного мира Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, добиться прочного мира и обеспечить безопасность. В будущем роль Турции в глобальных вопросах, особенно в нашем регионе, очень значима и важна.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 16:13
Президент: Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, добиться прочного мира

Мы должны стабилизировать ситуацию на Южном Кавказе, добиться прочного мира и обеспечить безопасность. В будущем роль Турции в глобальных вопросах, особенно в нашем регионе, очень значима и важна.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув, что Анкара играет стабилизирующую роль, глава государства сказал: "Политика Турции заключается в обеспечении региональной безопасности и региональной стабильности, развитии. Эта роль очень высоко оценивается как в Азербайджане, так и за его пределами".

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Версия на английском языке President: 'We need to stabilize situation in the South Caucasus, we need to have sustainable peace and security for the future'
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Biz Cənubi Qafqazda vəziyyəti sabitləşdirməliyik, dayanıqlı sülhə nail olmalıyıq"

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