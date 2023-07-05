Президент: Мы должны громче заявлять о случаях вмешательства во внутренние дела государств

Будучи истинным защитником принципа мультилатерализма и вторым по величине международным институтом после ООН, Движение неприсоединения должно найти свое место в новом перестраивающемся мировом порядке.

Будучи истинным защитником принципа мультилатерализма и вторым по величине международным институтом после ООН, Движение неприсоединения должно найти свое место в новом перестраивающемся мировом порядке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

"Мы должны твердо опираться на Бандунгские принципы, громче заявлять о случаях нарушения суверенитета и территориальной целостности и вмешательства во внутренние дела государств", - сказал президент, подчеркнув, что более заметное присутствие Движения в мировых делах жизненно необходимо.