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Президент: Мы должны громче заявлять о случаях вмешательства во внутренние дела государств

Президент: Мы должны громче заявлять о случаях вмешательства во внутренние дела государств Будучи истинным защитником принципа мультилатерализма и вторым по величине международным институтом после ООН, Движение неприсоединения должно найти свое место в новом перестраивающемся мировом порядке.
Внутренняя политика
5 июля 2023 г. 10:29
Президент: Мы должны громче заявлять о случаях вмешательства во внутренние дела государств

Будучи истинным защитником принципа мультилатерализма и вторым по величине международным институтом после ООН, Движение неприсоединения должно найти свое место в новом перестраивающемся мировом порядке.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на проводимой в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

"Мы должны твердо опираться на Бандунгские принципы, громче заявлять о случаях нарушения суверенитета и территориальной целостности и вмешательства во внутренние дела государств", - сказал президент, подчеркнув, что более заметное присутствие Движения в мировых делах жизненно необходимо.

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Версия на английском языке President: ‘We need to make our voice louder against intervention in the internal affairs of states’
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Ölkələrin daxili işlərinə müdaxilə hallarına qarşı öz səsimizi ucaltmalıyıq"

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