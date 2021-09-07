Президент : Наша молодежь должна воспитываться на героических примерах шехидов

"Каждый день 44-дневной Карабахской войны дорог для нас. Мы чтим светлую память наших шехидов, отдавших жизнь за Родину, их память священна для нас, молодежь должна воспитываться именно на этих примерах. Отныне молодые люди будут подрастать, как представи

"Каждый день 44-дневной Карабахской войны дорог для нас. Мы чтим светлую память наших шехидов, отдавших жизнь за Родину, их память священна для нас, молодежь должна воспитываться именно на этих примерах. Отныне молодые люди будут расти, как представители победоносного народа".

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема в видеоформате Фарида Гайыбова в связи с назначением его министром молодежи и спорта.

"Это имеет большое моральное и психологическое значение. На протяжении многих лет Азербайджан был страной, подвергшейся оккупации, а мы, азербайджанцы были народом, изгнанным врагом из родных очагов, испытывали физические и моральные страдания. Мы положили этому конец. Отныне мы всегда будем жить как народ-победитель, как страна-победительница, как гордые люди. Перед вашим министерством стоят большие задачи по сохранению и развитию этой славной истории, воспитанию молодежи в этом духе. Уверен, что вы осознаете эту ответственность и организуете деятельность министерства, руководствуясь данными принципами в своей повседневной работе. Поздравляю вас и желаю вам успехов в вашей деятельности", - подчеркнул глава государства.