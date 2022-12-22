Президент Молдовы поздравила Ильхама Алиева

Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Молдовы Майя Санду направила поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент Алиев.

По случаю Вашего дня рождения примите мои искренние поздравления и наилучшие пожелания здоровья и процветания.

Отмечаю особый характер отношений дружбы и сотрудничества между Республикой Молдова и Азербайджанской Республикой, основанных на взаимном доверии и уважении. Я уверена, что совместными усилиями партнерство между нашими странами будет продолжать развиваться, особенно в энергетической, торговой, сельскохозяйственной и культурной областях.

Также хотела бы выразить свою благодарность и высокую признательность за помощь, оказанную Азербайджанской Республикой моей стране.

Я ценю продвижение политического диалога между нашими странами и буду удостоена чести приветствовать Вас с визитом в Республике Молдова.

Желаю Вам успехов в Вашей деятельности, прошу Вас, господин президент, принять заверения в моем высоком уважении".