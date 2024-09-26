Президент: Модель экономического развития Азербайджана оправдала себя в мире

Модель экономического развития Азербайджана уже оправдала себя в мире.

Модель экономического развития Азербайджана уже оправдала себя в мире.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в ходе выступления на совещании, посвященном экономическим вопросам.

"Опираясь на собственные ресурсы, мы построили сильную, независимую экономику, ни от кого не зависим. Экономическая независимость, естественно, дает нам большие возможности на международной арене с тем, чтобы Азербайджан мог с успехом, уверенно, с честью и достоинством проводить независимую внешнюю политику. Так, как мы ее проводили и будем проводить", - отметил глава государства.