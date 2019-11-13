Президент: Мы пока еще находимся в начале пути

"Одновременно, успешно проводятся социальные реформы. Снижение уровня бедности объясняется тем, что наши экономические реформы, в том числе социальная сфера, окружены большим вниманием. В этом году широкий социальный пакет коснулся более 4 миллионов 200 тысяч человек. В значительной степени выросли минимальная заработная плата, минимальная пенсия".

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Ильхам Алиев, принимая новоназначенных глав исполнительных властей города Ширван, Зардабского района, Сураханского, Ясамальского, Хатаинского районов Баку.

"Минимальная заработная плата увеличилась почти вдвое, минимальная пенсия – более, чем на 70 процентов, пособие - в 2 раза. Средняя заработная плата в нынешнем году выросла на 35 процентов. Согласно предоставленным мне недавно статистическим данным, средняя заработная плата в Азербайджане в настоящее время составляет 723 маната. Уверен, что в предстоящие годы эта цифра увеличится. Прежде всего, потому что возрастет заработная плата. Кроме того, мы, проводя серьезную борьбу с теневой экономикой, вывели из тени уже более 100 тысяч рабочих мест и смогли оформить их, этот процесс будет продолжаться. Мы пока еще находимся в начале пути. Но повышение средней заработной платы на 35 процентов и доведение ее до 723 манатов, конечно, служит наглядным примером нашей социальной политики", - отметил глава государства.