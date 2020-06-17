​Президент: Мы должны быть готовыми к худшему сценарию

Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/c5e33f3940307800de82f96ef6656620/890bd8d8-1a16-4161-87bd-53326d4f0202_292.jpg

«Что касается нашего сотрудничества после встречи, проведенной два года назад в Баку, то, как вам известно, мы подписали соглашение. Перед встречей мне сообщили, что выданы десятки тысяч лицензий, и эта работа в настоящее время успешно продолжается».

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на видеоконференции с участием вице-президента компании «Microsoft» Филиппа Рогге, ее руководителя по корпоративным связям и правовым вопросам в регионе Центральной и Восточной Европы Нанны-Луиз Линде и других представителей компании.

«Хорошие результаты дают наши совместные усилия против пиратства. Что касается наших планов на будущее, то, наверное, вам известно, что в настоящее время мы работаем над правительственной стратегией по цифровой трансформации. Надеемся на хорошее сотрудничество с Microsoft в этом вопросе. Эта программа запланирована на предстоящие пять лет. Одновременно в нашу повестку дня входят вопросы, связанные с детальной разработкой стратегии по искусственному интеллекту. В повестке дня постоянно находится кибербезопасность, так как это проблема, к которой должны быть готовы все страны. До сих пор у нас не было крупных фактов, однако никто не застрахован.

Поэтому это тоже остается в числе наших приоритетов на будущее. Конечно, я посмотрел список реализованных проектов. Сотрудничество между нами достаточно впечатляющее, и уверен, что в предстоящие годы это усилит наше партнерство. Кроме того, нынешняя ситуация, связанная с пандемией, вынуждает нас взглянуть на вопросы образования, дистанционного образования под новым углом зрения. Хотя у нас не было достаточно времени для адаптации к сложившейся ситуации, были предприняты определенные шаги, так как наши школы и университеты с марта закрыты. Мы должны подготовиться к новому учебному году, который начнется 15 сентября», - сказал Президент.

«Нам неизвестно, какой будет ситуация с пандемией к тому времени, мы не знаем, сможем ли открыть школы и университеты, поэтому мы должны быть готовыми к худшему сценарию. Если проблема продолжается и постепенно ухудшается, то нам придется подумать об этом. Но об этом надо думать уже сейчас. В том числе, вопросы, связанные с дистанционной работой… Это тоже чрезвычайно важно для страны. Это примерно те сферы, на которых мы сосредоточили внимание в наших планах», - добавил глава государства.