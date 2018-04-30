Президент Международной федерации дзюдо поздравил Ильхама Алиева

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Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер направил президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиев поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент.

От имени международного сообщества дзюдо и от себя лично поздравляю Вас с победой на выборах президента Азербайджанской Республики.

Ваше переизбрание является свидетельством сильного и мудрого лидерства Вашего превосходительства. Уверен, что и в новый период Вашего президентства Азербайджан будет продолжать развиваться, а благосостояние народа еще более улучшится".