Президент Македонии посетит Азербайджан

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Республики Македония Георге Иванов в марте посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в Государственном комитете по работе с диаспорой, цель визита состоит в участии в VI Глобальном бакинском форуме, который пройдет с 15 по 18 марта.

В рамках форума предусмотрено выступление Г.Иванова в панельных обсуждениях, посвященных политике Китая.

Отметим, что в VI Глобальном Форуме, который состоится в шестой раз при поддержке Госкомитета по работе с диаспорой и Международного центра Низами Гянджеви, ожидается участие президента Албании Илира Мета, президента Черногории Филипа Вуяновича, член президиума Боснии и Герцеговины Младена Иванича, премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма, министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, действующих и бывших президентов других стран, премьер-министров, министров, видных политиков, интеллигенции. В работе форума в целом примут участие около 500 гостей, в том числе и члены Международного центра Низами Гянджеви.

На форуме ожидается обсуждение вопросов мира и безопасности на Ближнем Востоке, нынешнее и будущее положение в Балканском регионе, увеличение роли молодежи в общественной и политической жизни в современный период.