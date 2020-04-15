Президент: Людям, действительно потерявшим работу, и безработным должна оказываться помощь

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/8e9cf504a5b615523597a40b686e0d8c/dade1da6-d3d9-4ab2-b482-a2aa8ba0443d_292.jpg

«Конечно, в первую очередь нам необходимо решить проблемы граждан, страдающих от этой ситуации, и мы их решаем. С этой целью выделены крупные средства, государство оказывает поддержку более 600 тысячам человек, временно потерявших работу из-за пандемии. Значительная часть заработной платы этих людей выплачивается государством».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

Президент сказал, что решаются проблемы, связанные с безработицей, и лица, потерявшие работу, уже в массовом порядке проходят регистрацию:

«Мы и здесь должны быть очень внимательными, чтобы не было злоупотреблений. Это касается как граждан, так и государственных органов. Людям, действительно потерявшим работу, или же безработным должна оказываться помощь. Как мне сообщили, в последние дни динамика обращений очень высокая, и это вызывает определенные сомнения. Государственные органы имеют достаточно возможностей для изучения данного вопроса, чтобы нуждающиеся люди получали помощь от государства».