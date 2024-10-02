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Президент лишил экс-главу Пенитенциарной службы Нахчывана звания генерал-майора юстиции

Президент лишил экс-главу Пенитенциарной службы Нахчывана звания генерал-майора юстиции Президент Ильхам Алиев лишил Тофига Гасанова, приговоренного к заключению за тяжкие преступления, звания генерал-майора и медали "За Отечество".
Внутренняя политика
2 октября 2024 г. 16:33
Президент лишил экс-главу Пенитенциарной службы Нахчывана звания генерал-майора юстиции

Президент Ильхам Алиев лишил экс-главу Пенитенциарной службы Нахчыванской АР Тофига Гасанова, приговоренного к заключению за тяжкие преступления, звания генерал-майора юстиции и медали "За Отечество".

Как передает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение в связи вступлением в законную силу приговора суда по тяжким преступлениям Нахчыванской Автономной Республики.

Напомним, суд по тяжким преступлениям НАР ранее приговорил бывшего главу Пенитенциарной службы Автономной Республики Тофига Гасанова к 10 годам заключения. Его признали виновным в получении взятки в крупном размере.

Гасанов был арестован в 2023 году в качестве подозреваемого по уголовному делу, расследуемому Службой государственной безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Prezident general-mayoru rütbəsindən məhrum edib

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