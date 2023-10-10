О нас

Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости

Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости Наш народ переживает радость, гордость восстановления суверенитета, конституционного строя Азербайджана. Устранение спустя тридцать лет существовавшей на наших территориях «серой» зоны, ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справед
Внутренняя политика
10 октября 2023 г. 16:59
Президент: Ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости

Наш народ переживает радость, гордость восстановления суверенитета, конституционного строя Азербайджана. Устранение спустя тридцать лет существовавшей на наших территориях «серой» зоны, ликвидация сепаратизма – это торжество международного права и справедливости.

Как сообщает Report, об этом говорится в послании президента Ильхама Алиева, направленном участникам 27-го заседания Совета министров Организации экономического сотрудничества, проходящего в Шуше.

Отметив, что Азербайджан всегда был сторонником мира и автором мирных инициатив в регионе, глава государства добавил: "Исходя из принципа решения региональных вопросов при непосредственном участии стран региона, Азербайджан выдвинул формат сотрудничества 3+3. В настоящее время возникли исторические условия для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, подписания мирного договора и превращения региона Южного Кавказа в пространство мира и сотрудничества".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani President: 'Ending separatism in our territories is a culmination of international law and justice'
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Ərazilərimizdə separatizmə son qoyulması beynəlxalq hüququn və ədalətin təntənəsidir"

Экслюзивные новости

Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
Политолог: Восстановление Азербайджаном территориальной целостности дает надежду Сербии
10 октября 2023 г. 15:35
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
Французский эксперт: Голосующие за антиазербайджанскую резолюцию депутаты Европарламента вредят Европе
10 октября 2023 г. 12:20
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
Трансграничные территории Азербайджана с Грузией могут быть включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
9 октября 2023 г. 14:18
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
Замминистра: Азербайджан в ближайшие 10 лет не столкнется с проблемой питьевой воды
9 октября 2023 г. 13:27
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
Политолог из Сербии: Между Баку и Белградом сложились прекрасные отношения
7 октября 2023 г. 17:44
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
Увеличилось число погибших и раненых в результате ракетных ударов по Харькову
7 октября 2023 г. 11:52
Сердар Йылдырым: Азеркосмос примет участие в космических проектах ОТГ
Сердар Йылдырым: "Азеркосмос" примет участие в космических проектах ОТГ
6 октября 2023 г. 20:03
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
Посол: Самое главное сейчас - подписать мирный договор с Арменией
6 октября 2023 г. 17:42
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
Моисей Беккер: Военное сотрудничество Азербайджана и Израиля важно для региональной безопасности
6 октября 2023 г. 17:07
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
Политолог: Миссия ООН в Карабахе подтвердила приверженность Азербайджана процессу реинтеграции
6 октября 2023 г. 11:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi