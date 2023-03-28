О нас

Президент: Лачынский аэропорт будет введен в эксплуатацию в конце следующего года или в начале 2025 года

Президент: Лачынский аэропорт будет введен в эксплуатацию в конце следующего года или в начале 2025 года Мы строим международный аэропорт на всех горных территориях, территориях, окруженных горами, рассекая горы и проводя большие земляные работы. Аэропорт будет введен в эксплуатацию, наверное, в конце следующего года или в начале 2025 года.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 14:55
Президент: Лачынский аэропорт будет введен в эксплуатацию в конце следующего года или в начале 2025 года

Мы строим международный аэропорт на всех горных территориях, территориях, окруженных горами, рассекая горы и проводя большие земляные работы. Аэропорт будет введен в эксплуатацию, наверное, в конце следующего года или в начале 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

По словам президента, сразу же после этого было дано указание, не теряя времени, дать старт процессу восстановления города Лачын: "Уже более двух лет, как ведутся работы по восстановлению Лачынского района, многие работы сделаны. Как вам известно, в Лачынском районе строится международный аэропорт. В этом регионе никогда не было аэропорта, и, определяя место расположения аэропорта, мы столкнулись с большими трудностями. Поскольку найти там ровное место для строительства взлетно-посадочной полосы не удалось. Мы строим международный аэропорт на всех горных территориях, территориях, окруженных горами, рассекая горы и проводя большие земляные работы. Аэропорт будет введен в эксплуатацию, наверное, в конце следующего года или в начале 2025 года".

"Начат процесс восстановления дороги Кяльбаджар-Лачын. Я сам ехал из Кяльбаджара в Лачын на машине, и хотя расстояние не такое большое, дорога эта крайне трудная и опасная, пользоваться нынешней дорогой практически невозможно. Люди, жившие в тех регионах в советское время, прекрасно помнят, что дорога была очень трудной, во многих случаях это серпантинная дорога и она очень опасная. Поэтому мы заново строим эту дорогу, будет построено много тоннелей. В целом, большая часть наших тоннелей расположена в Кяльбаджарском и Лачынском районах, именно в том регионе, и длина тоннеля, проходящего под горой Муров, составит около 12 километров. Таким образом, мы открываем дорогу также из Гейгельского района в Восточный Зангезур. В то же время дорога Губадлы-Лачын также строится быстрыми темпами", - сказал глава государства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Gələn ilin sonu, ya da 2025-ci ilin əvvəllərində Laçın hava limanı istismara veriləcək"

Экслюзивные новости

Глава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
ФотоГлава центра: Не приглашать Турцию и Азербайджан на глобальный Саммит демократии - несправедливое решение
28 марта 2023 г. 11:06
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
Пресс-секретарь: Община Западного Азербайджана направила обращения президенту Совета ЕС и ПАСЕ
27 марта 2023 г. 14:52
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
Пять месяцев боев и решительного украинского сопротивления - что происходит в Бахмуте?
26 марта 2023 г. 16:10
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
Турецкий депутат в ПАСЕ: Предвзятое решение ЕП в отношении Азербайджана не имеет силы
21 марта 2023 г. 14:38
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
В одном из банков Баку похищены депозиты клиентов на сумму 316 тыс. манатов и 32 тыс. долларов
19 марта 2023 г. 11:57
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
Эксперт: Националисты воспользуются запретом на корсиканский язык для борьбы с правительством
17 марта 2023 г. 16:49
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
Политолог: Латвия и Азербайджан стремятся к более тесным взаимоотношениям
17 марта 2023 г. 12:36
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
Поверенный в делах Судана: Мусульмане должны противостоять исламофобии
15 марта 2023 г. 17:22
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
Шамиль Айрым: Мы должны поднимать вопрос Западного Азербайджана на всех международных платформах
15 марта 2023 г. 14:59
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
Эксперт: Запрет на корсиканский в общественной жизни равнозначно лишению права народа на свой язык
15 марта 2023 г. 12:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi