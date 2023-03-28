Президент: Лачынский аэропорт будет введен в эксплуатацию в конце следующего года или в начале 2025 года

Мы строим международный аэропорт на всех горных территориях, территориях, окруженных горами, рассекая горы и проводя большие земляные работы. Аэропорт будет введен в эксплуатацию, наверное, в конце следующего года или в начале 2025 года.

Мы строим международный аэропорт на всех горных территориях, территориях, окруженных горами, рассекая горы и проводя большие земляные работы. Аэропорт будет введен в эксплуатацию, наверное, в конце следующего года или в начале 2025 года.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

По словам президента, сразу же после этого было дано указание, не теряя времени, дать старт процессу восстановления города Лачын: "Уже более двух лет, как ведутся работы по восстановлению Лачынского района, многие работы сделаны. Как вам известно, в Лачынском районе строится международный аэропорт. В этом регионе никогда не было аэропорта, и, определяя место расположения аэропорта, мы столкнулись с большими трудностями. Поскольку найти там ровное место для строительства взлетно-посадочной полосы не удалось. Мы строим международный аэропорт на всех горных территориях, территориях, окруженных горами, рассекая горы и проводя большие земляные работы. Аэропорт будет введен в эксплуатацию, наверное, в конце следующего года или в начале 2025 года".

"Начат процесс восстановления дороги Кяльбаджар-Лачын. Я сам ехал из Кяльбаджара в Лачын на машине, и хотя расстояние не такое большое, дорога эта крайне трудная и опасная, пользоваться нынешней дорогой практически невозможно. Люди, жившие в тех регионах в советское время, прекрасно помнят, что дорога была очень трудной, во многих случаях это серпантинная дорога и она очень опасная. Поэтому мы заново строим эту дорогу, будет построено много тоннелей. В целом, большая часть наших тоннелей расположена в Кяльбаджарском и Лачынском районах, именно в том регионе, и длина тоннеля, проходящего под горой Муров, составит около 12 километров. Таким образом, мы открываем дорогу также из Гейгельского района в Восточный Зангезур. В то же время дорога Губадлы-Лачын также строится быстрыми темпами", - сказал глава государства.