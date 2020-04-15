Президент: Коронавирусу рада только антинациональная группировка НФА-Мусават

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев https://report.az/storage/news/da08020adfac7b670c6b35e9dd0974db/5f11aba0-cda6-4aaa-8c52-3f50f7e5f7a6_292.jpg

«Рад, что все оппозиционные партии положительно ответили на наше предложение о диалоге, и политический диалог уже начинается. Уверен, что это принесет нашей стране большую пользу».

Как сообщает Report, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на совещании в формате видеоконференции, посвященной социально-экономическим итогам первого квартала 2020 года.

Президент заявил, что тех, кто отказался от этого диалога, неправильно было бы называть политической силой:

«Потому что люди, собравшиеся в этом лагере, на протяжении многих лет ведут грязную борьбу не с властью, а с нашим государством, народом. Их основная цель - обострять ситуацию. Чем хуже нашей стране, нашему народу, тем лучше для них. Это подтверждает и история их деятельности. Мы не забыли эту историю. В начале 1990-х годов эти силы поставили Азербайджан в тяжелое положение, совершили предательство, обусловили оккупацию наших земель.

А после этого трусливо бежали и скрылись. Эти люди нанесли Азербайджану большой удар, развязали гражданскую войну. Когда наши земли оказались под оккупацией, здесь пролилась братская кровь. Эта группировка создала в нашей стране хаос, анархию, коррупция стала государственной политикой, а некомпетентность, невоспитанность, бескультурье превратились в символ власти НФА-Мусават. В результате нерадивой и предательской деятельности людей, представлявших ту власть, страна фактически находилась на грани распада. Поэтому в нынешних условиях назвать эту группировку политической силой нельзя».

По словам Ильхама Алиева, группировка НФА-Мусават всегда чего-то ждут, всегда надеются на внешний фактор:

«Вспомните, в 2005 году, когда на постсоветском пространстве происходили революции, воодушевившись этим, они задумали совершить «оранжевую революцию». Они не потрудились даже выбрать для себя другой цвет, хотели перенять в то время оранжевый цвет у Украины и применить его здесь. Заказали и ввезли в страну оранжевые майки, банты. Но они не учли одного: в то время, в 2005 году, парламентские выборы проводились в ноябре, когда уже начинаются холода. Помню эту смешную картину, когда они вышли на улицы, надев оранжевые майки поверх пиджаков и пальто. Некоторые накинули их на шею, другие повязали на голову. Это создавало комичную картину. Вот на что они способны. И это не получилось. После этого, когда началась «арабская весна», они снова воодушевились, посчитав, что им выпала возможность. В 2011-2012 годах они захотели повторения в Азербайджане «арабской весны». Это тоже не вышло.

Все помнят, какие безобразные шаги они предприняли накануне президентских выборов 2013 года. А теперь для них словно с неба упал коронавирус. Сегодня коронавирусу рада только эта антинациональная группировка. Я, естественно, в курсе происходящих событий и знаю, что их грязные намерения создают чудовищную картину. Они желают увеличения числа умерших, хотят увеличения числа больных, радуются, что люди умирают. То есть, это – враждебность не против власти, а против государства. Я все называю своими именами. Если кто-то враждует с нашим народом, государством, то ему только одно имя – враг. Каждый должен так и называть их. Их нынешние мечты тоже не сбудутся. Но я не о том. Хочу сказать, что политические реформы сегодня создают совершенно новую конфигурацию. Уверен, что маргинальной группировке нет и не должно быть места в новой конфигурации. Азербайджанский народ 27 лет назад выбросил их на свалку истории».