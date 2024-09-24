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Президент: Компании оборонной промышленности стран мира активно интересуются нашей продукцией

Президент: Компании оборонной промышленности стран мира активно интересуются нашей продукцией В Азербайджане производится более 1000 наименований продукции военного назначения.
Внутренняя политика
24 сентября 2024 г. 17:49
Президент: Компании оборонной промышленности стран мира активно интересуются нашей продукцией

В Азербайджане производится более 1000 наименований продукции военного назначения.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2024 и 14-й Международной выставки внутренней безопасности, охраны и спасательной техники Securex Caspian.

"Вооруженные силы Азербайджана оснащаются современными видами вооружения, в то же время компании оборонной промышленности стран мира активно интересуются нашей продукцией. Со многими дружественными государствами и государствами-союзниками налаживается новое сотрудничество в сфере оборонной промышленности, успешно развиваются существующие связи. Азербайджан, добиваясь динамичного развития в сфере оборонной промышленности, расширяет свои военно-технические возможности", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в рамках выставки ADEX также демонстрируются сила и мощь военно-промышленного комплекса Азербайджана, производимое в нашей стране современное вооружение, сыгравшие исключительную роль в освобождении от оккупации наших признанных международным сообществом территорий: "Неслучайно боевой опыт Вооруженных сил Азербайджана, будь то в ходе 44-дневной Отечественной войны или антитеррористических операций локального характера, сегодня внимательно изучается в военных центрах развитых стран".

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