Президент: Компании оборонной промышленности стран мира активно интересуются нашей продукцией

В Азербайджане производится более 1000 наименований продукции военного назначения.

В Азербайджане производится более 1000 наименований продукции военного назначения.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 5-й юбилейной Азербайджанской международной оборонной выставки ADEX-2024 и 14-й Международной выставки внутренней безопасности, охраны и спасательной техники Securex Caspian.

"Вооруженные силы Азербайджана оснащаются современными видами вооружения, в то же время компании оборонной промышленности стран мира активно интересуются нашей продукцией. Со многими дружественными государствами и государствами-союзниками налаживается новое сотрудничество в сфере оборонной промышленности, успешно развиваются существующие связи. Азербайджан, добиваясь динамичного развития в сфере оборонной промышленности, расширяет свои военно-технические возможности", - сказал глава государства.

Президент подчеркнул, что в рамках выставки ADEX также демонстрируются сила и мощь военно-промышленного комплекса Азербайджана, производимое в нашей стране современное вооружение, сыгравшие исключительную роль в освобождении от оккупации наших признанных международным сообществом территорий: "Неслучайно боевой опыт Вооруженных сил Азербайджана, будь то в ходе 44-дневной Отечественной войны или антитеррористических операций локального характера, сегодня внимательно изучается в военных центрах развитых стран".