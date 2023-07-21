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Президент: Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах и Восточный Зангезур, первое, что я испытываю, это чувство гордости

Президент: Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах и Восточный Зангезур, первое, что я испытываю, это чувство гордости Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах и Восточный Зангезур, первое, что я испытываю, это чувство гордости. Потому что невозможно не гордиться своим народом, нашей армией, нашими героями.
Внутренняя политика
21 июля 2023 г. 17:29
Президент: Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах и Восточный Зангезур, первое, что я испытываю, это чувство гордости

Каждый раз, когда я приезжаю в Карабах и Восточный Зангезур, первое, что я испытываю, это чувство гордости. Потому что невозможно не гордиться своим народом, нашей армией, нашими героями.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления 21 июля на Шушинском глобальном медиафоруме на тему "Новые медиа в эпоху 4-й Промышленной революции".

Подчеркнув, что Отечественная война еще раз продемонстрировала патриотизм наших героических солдат и офицеров, нашего народа, президент Азербайджана сказал: "Все это еще раз позволило всем нам лучше узнать свой народ, еще раз показало, прежде всего, каждому из нас и всему миру, какими высокими нравственными качествами обладает азербайджанский народ".

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Hər dəfə Qarabağa və Şərqi Zəngəzura gələndə ilk növbədə hiss etdiyim qürur hissidir

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