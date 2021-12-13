Президент: "Карабах" является флагманом азербайджанского футбола

14:24 "Дорогие представители футбольного клуба "Карабах". Сердечно поздравляю вас с новым достижением. Могу сказать, что футбольный клуб "Карабах" в очередной раз порадовал азербайджанских болельщиков, весь азербайджанский народ".

"Дорогие представители футбольного клуба "Карабах". Сердечно поздравляю вас с новым достижением. Могу сказать, что футбольный клуб "Карабах" в очередной раз порадовал азербайджанских болельщиков, весь азербайджанский народ".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема членов футбольного клуба "Карабах", вышедших в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

"Эта победа еще раз показывает, что футбольный клуб "Карабах" является флагманом азербайджанского футбола. Это не первый раз, когда "Карабах" добивается больших успехов на международных соревнованиях, достойно представляет наш народ, страну на международной арене. Эти успехи не случайны. Потому что я знаю, что руководство клуба, тренерский состав, футболисты проявляют высокую ответственность, профессионализм и в то же время неустанно трудятся для постоянного повышения профессионализма, достижения еще лучших результатов", - сказал президент.