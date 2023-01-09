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Президент: Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был успешным

Президент: Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был успешным Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был также успешным. Можно высоко оценить работу, проделанную в масштабе всей страны.
Внутренняя политика
9 января 2023 г. 16:22
Президент: Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был успешным

Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был также успешным. Можно высоко оценить работу, проделанную в масштабе всей страны.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил во время выступления на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2022 года.

Отметив, что все задачи, которые были поставлены в начале прошлого года, реализованы, глава государства сказал: "Обеспечено динамичное развитие Азербайджана. А поскольку спорт также является неотъемлемой частью нашей жизни, то и он, безусловно, развивался в рамках общей тенденции. Об этом свидетельствуют как победы наших спортсменов, так и организованные в нашей стране различные международные соревнования, которые еще раз подтверждают, что Азербайджан является спортивной страной. В целом, политика, проводимая в последние годы, сегодня дает прекрасные результаты".

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Версия на английском языке Ilham Aliyev highly appreciates competitions held across Azerbaijan in recent years
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev son illər ölkə üzrə keçirilən yarışları çox yüksək qiymətləndirib

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