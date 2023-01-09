Президент: Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был успешным

Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был также успешным. Можно высоко оценить работу, проделанную в масштабе всей страны.

Как и предыдущие годы, прошлый год для азербайджанского спорта был также успешным. Можно высоко оценить работу, проделанную в масштабе всей страны.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил во время выступления на мероприятии, посвященном спортивным итогам 2022 года.

Отметив, что все задачи, которые были поставлены в начале прошлого года, реализованы, глава государства сказал: "Обеспечено динамичное развитие Азербайджана. А поскольку спорт также является неотъемлемой частью нашей жизни, то и он, безусловно, развивался в рамках общей тенденции. Об этом свидетельствуют как победы наших спортсменов, так и организованные в нашей стране различные международные соревнования, которые еще раз подтверждают, что Азербайджан является спортивной страной. В целом, политика, проводимая в последние годы, сегодня дает прекрасные результаты".