Президент: Кадровые реформы демонстрируют азербайджанской общественности нашу политику и намерения

"Осуществляемые в последнее время в нашей стране многоплановые реформы, в том числе реформы в области управления, а также кадровые реформы, показывают всей азербайджанской общественности нашу политику и наши намерения".

"Осуществляемые в последнее время в нашей стране многоплановые реформы, в том числе реформы в области управления, а также кадровые реформы, демонстрируют всей азербайджанской общественности нашу политику и наши намерения".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая Араза Ахмедова в связи с назначением главой Исполнительной власти Масаллинского района, Акбара Аббасова - главой Исполнительной власти Лерикского района и Эльвина Пашаева - главой Исполнительной власти Гёйгёльского района.