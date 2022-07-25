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Президент: Кадровые реформы демонстрируют азербайджанской общественности нашу политику и намерения

Президент: Кадровые реформы демонстрируют азербайджанской общественности нашу политику и намерения "Осуществляемые в последнее время в нашей стране многоплановые реформы, в том числе реформы в области управления, а также кадровые реформы, показывают всей азербайджанской общественности нашу политику и наши намерения".
Внутренняя политика
25 июля 2022 г. 14:49
Президент: Кадровые реформы демонстрируют азербайджанской общественности нашу политику и намерения

"Осуществляемые в последнее время в нашей стране многоплановые реформы, в том числе реформы в области управления, а также кадровые реформы, демонстрируют всей азербайджанской общественности нашу политику и наши намерения".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев, принимая Араза Ахмедова в связи с назначением главой Исполнительной власти Масаллинского района, Акбара Аббасова - главой Исполнительной власти Лерикского района и Эльвина Пашаева - главой Исполнительной власти Гёйгёльского района.

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Версия на английском языке President: Personnel reforms show our policy and intention to Azerbaijani public
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Kadr islahatları Azərbaycan ictimaiyyətinə bizim siyasətimizi və niyyətimizi göstərir"

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