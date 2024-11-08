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Президент: К Победе нас вели наше экономическое развитие, большой политический вес, сплоченность народа и власти

Президент: К Победе нас вели наше экономическое развитие, большой политический вес, сплоченность народа и власти Еще в 2003 году, когда меня впервые избрали на должность президента Азербайджанской Республики, я заявил, что мы любой ценой восстановим нашу территориальную целостность. Что территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не будут предметом перего
Внутренняя политика
8 ноября 2024 г. 12:31
Президент: К Победе нас вели наше экономическое развитие, большой политический вес, сплоченность народа и власти

Еще в 2003 году, когда меня впервые избрали на должность президента Азербайджанской Республики, я заявил, что мы любой ценой восстановим нашу территориальную целостность. Что территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не будут предметом переговоров. И жизнь это показала.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

"Мы готовились, мы создавали сильную армию, обеспечивали экономическое развитие", - подчеркнул глава государства, отметив: "Наше экономическое развитие, большой политический вес, решительное выступление с международных трибун, сплоченность народа и власти, воспитание молодого поколения, упрочение духа патриотизма в обществе - вот все те факторы, которые вели нас к Победе. И совокупность этих факторов сделала Победу возможной".

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Версия на английском языке President: Economic development, significant political influence, and unity of people and government led us to victory
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: İqtisadi inkişaf, siyasi çəkimizin böyük olması, xalq-iqtidar birliyi bizi Qələbəyə doğru aparırdı

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