Президент: К Победе нас вели наше экономическое развитие, большой политический вес, сплоченность народа и власти

Еще в 2003 году, когда меня впервые избрали на должность президента Азербайджанской Республики, я заявил, что мы любой ценой восстановим нашу территориальную целостность. Что территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не будут предметом перего

Еще в 2003 году, когда меня впервые избрали на должность президента Азербайджанской Республики, я заявил, что мы любой ценой восстановим нашу территориальную целостность. Что территориальная целостность и суверенитет Азербайджана не будут предметом переговоров. И жизнь это показала.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

"Мы готовились, мы создавали сильную армию, обеспечивали экономическое развитие", - подчеркнул глава государства, отметив: "Наше экономическое развитие, большой политический вес, решительное выступление с международных трибун, сплоченность народа и власти, воспитание молодого поколения, упрочение духа патриотизма в обществе - вот все те факторы, которые вели нас к Победе. И совокупность этих факторов сделала Победу возможной".