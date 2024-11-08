Президент: Исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне

Считаю, что результаты Второй Карабахской войны, антитеррористической операции на сегодняшний день достаточны для того, чтобы Армения предприняла правильные шаги.

Считаю, что результаты Второй Карабахской войны, антитеррористической операции на сегодняшний день достаточны для того, чтобы Армения предприняла правильные шаги.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

При этом глава государства подчеркнул, что есть вопрос, о котором не следует забывать.

"Антиазербайджанские силы, не желающие мириться с этой ситуацией, исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне", - добавил президент.