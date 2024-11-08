Президент: Исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне

Считаю, что результаты Второй Карабахской войны, антитеррористической операции на сегодняшний день достаточны для того, чтобы Армения предприняла правильные шаги.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.
При этом глава государства подчеркнул, что есть вопрос, о котором не следует забывать.
"Антиазербайджанские силы, не желающие мириться с этой ситуацией, исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне", - добавил президент.