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Президент: Исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне

Президент: Исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне Считаю, что результаты Второй Карабахской войны, антитеррористической операции на сегодняшний день достаточны для того, чтобы Армения предприняла правильные шаги.
Внутренняя политика
8 ноября 2024 г. 12:37
Президент: Исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне

Считаю, что результаты Второй Карабахской войны, антитеррористической операции на сегодняшний день достаточны для того, чтобы Армения предприняла правильные шаги.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении к народу по случаю Дня Победы.

При этом глава государства подчеркнул, что есть вопрос, о котором не следует забывать.

"Антиазербайджанские силы, не желающие мириться с этой ситуацией, исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, сегодня подстрекают Армению к новой войне", - добавил президент.

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Версия на английском языке President: Some Islamophobes and Azerbaijanophobes in Western capitals are inciting Armenia to a new war
Версия на азербайджанском языке Prezident: Bu gün bəzi Qərb paytaxtlarında oturan islamofoblar, azərbaycanofoblar Ermənistanı yeni müharibəyə təhrik edirlər

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