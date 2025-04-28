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Президент Ирана посетил мечеть Бибиэйбат

Президент Ирана посетил мечеть Бибиэйбат Президент Ирана Масуд Пезешкиан 28 апреля посетил мечеть Бибиэйбат.
Внутренняя политика
28 апреля 2025 г. 21:09
Президент Ирана посетил мечеть Бибиэйбат

Президент Ирана Масуд Пезешкиан 28 апреля посетил мечеть Бибиэйбат.

Как сообщает Report, высокого гостя встретили председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде и председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Рамин Мамедов.

Президент Ирана был проинформирован о мечети Бибиэйбат. Было сообщено, что эта мечеть, являющаяся самым значимым образцом исламской архитектуры в Азербайджане, была построена в XIII веке Махмудом ибн Саадом над могилой Хокюмы ханым, дочери седьмого имама Мусы аль-Казима. Поскольку она была потомком Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха), место, где находится могила Хокюмы ханым, считалось священным еще до того, как там была построена мечеть. Со строительством мечети это место стало местом поклонения для верующих.

Было отмечено, что мечеть была полностью разрушена большевиками в 1936 году в период гонений на религию в бывшем СССР. После восстановления независимости Азербайджана в стране началась реставрация мечетей. Строительство мечети Бибиэйбат на месте разрушенной связано с именем великого лидера Гейдара Алиева, а работа по ее превращению в комплекс – с именем президента Ильхама Алиева. Особо отмечено, что мечеть находится в центре внимания президента Фонда Гейдара Алиева, первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой.

Президент Ирана посетил святилище Хокюмы ханым, оставил запись в книге почетных гостей.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан и шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде тепло побеседовали за чайным столом, вручили друг другу памятные подарки.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİran Prezidenti Bibiheybət məscidini ziyarət edib

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