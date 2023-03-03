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Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид ознакомился с Центром Гейдара Алиева

Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид ознакомился с Центром Гейдара Алиева В рамках визита в Азербайджан президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид 3 марта посетил Центр Гейдара Алиева.
Внутренняя политика
3 марта 2023 г. 21:33
Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид ознакомился с Центром Гейдара Алиева

В рамках визита в Азербайджан президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид 3 марта посетил Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, директор Центра Анар Алакбаров проинформировал высокого гостя о Центре Гейдара Алиева, который считается одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры.

Отмечалось, что деятельность Центра направлена на углубленное изучение и исследование философии и наследия общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и идеологии азербайджанства. Реализуемые Центром проекты служат пропаганде истории, языка, культуры и других национальных богатств Азербайджана в мире, а также поддержке развития различных областей науки, образования, культуры, здравоохранения, спорта, экологии и экономики.

Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид ознакомился с автомобилями, находившимися в служебном пользовании великого лидера Гейдара Алиева в период его руководства Азербайджаном с 1969 по 2003 годы.

Президент Ирака с большим интересом ознакомился с созданным в Центре Музеем Гейдара Алиева.

Затем Абдель Латиф Джамал Рашид посетил выставку "Жемчужины Азербайджана: в потоке истории", где демонстрируются экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными ресурсами страны, ее многовековой историей и богатым культурным наследием, представлены лучшие образцы народного творчества, в том числе азербайджанской школы ковроткачества, а старинные музыкальные инструменты можно не только увидеть, но и услышать. В особом разделе представлены азербайджанские национальные костюмы и старинные монеты, а также священные книги на разных языках.

Высокий гость ознакомился с выставкой "Мини-Азербайджан", которая воссоздает в миниатюре памятники азербайджанской архитектуры от средневековья до наших дней, и выставкой ретро-автомобилей.

В заключение Президент Ирака Абдель Латиф Джамал Рашид оставил запись в памятной книге, где отметил, что знакомство с Центром Гейдара Алиева произвело на него самые приятные впечатления.

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Версия на азербайджанском языке İraq Prezidenti Əbdüllətif Camal Rəşid Heydər Əliyev Mərkəzi ilə tanış olub

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