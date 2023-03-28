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Президент Ильхам Алиев: Защита окружающей среды в Лачынском районе должна быть первостепенной задачей

Президент Ильхам Алиев: Защита окружающей среды в Лачынском районе должна быть первостепенной задачей Отныне защита окружающей среды в Лачынском районе должна быть первостепенной задачей.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 14:42
Президент Ильхам Алиев: Защита окружающей среды в Лачынском районе должна быть первостепенной задачей

Отныне защита окружающей среды в Лачынском районе должна быть первостепенной задачей.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев, принимая Масима Мамедова в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

Отметив, что в некоторых районах нашей страны окружающей среде наносится большой ущерб, глава государства подчеркнул: "То есть вы, как мой представитель, и все граждане должны знать, что есть правила и нормы, и никто ничего не может делать самовольно. Каковы правила, каковы законы, все должны им следовать. Не должно быть случаев посягательства на землю, уничтожения лесного фонда и других нежелательных ситуаций".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: Environmental protection should be top priority in Lachin district
Версия на азербайджанском языке Prezident: "Torpaqların zəbt edilməsi, meşə fondunun məhv edilməsi və digər hallar olmamalıdır"

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