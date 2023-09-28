Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса в городе Зангилан

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент третьего жилого комплекса в городе Зангилан.

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент третьего жилого комплекса в городе Зангилан.

Как сообщает Report , главе государства была предоставлена информация о комплексе.

Было отмечено, что жилой комплекс разделен на два участка, для каждого из которых подготовлена своя концепция. В целях обеспечения архитектурного разнообразия зданий они спроектированы в различном стиле.

3, 4 и 5-этажные восьмиблочные многоквартирные здания, которые планируется построить в жилом комплексе общей площадью два гектара, будут состоять 192 квартир.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса.