Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса в городе Зангилан

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент третьего жилого комплекса в городе Зангилан.
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Было отмечено, что жилой комплекс разделен на два участка, для каждого из которых подготовлена своя концепция. В целях обеспечения архитектурного разнообразия зданий они спроектированы в различном стиле.
3, 4 и 5-этажные восьмиблочные многоквартирные здания, которые планируется построить в жилом комплексе общей площадью два гектара, будут состоять 192 квартир.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса.