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Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса в городе Зангилан

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса в городе Зангилан 28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент третьего жилого комплекса в городе Зангилан.
Внутренняя политика
28 сентября 2023 г. 21:40
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса в городе Зангилан

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент третьего жилого комплекса в городе Зангилан.

Как сообщает Report, главе государства была предоставлена информация о комплексе.

Было отмечено, что жилой комплекс разделен на два участка, для каждого из которых подготовлена своя концепция. В целях обеспечения архитектурного разнообразия зданий они спроектированы в различном стиле.

3, 4 и 5-этажные восьмиблочные многоквартирные здания, которые планируется построить в жилом комплексе общей площадью два гектара, будут состоять 192 квартир.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент 3-го жилого комплекса.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev Zəngilan şəhərində 3-cü yaşayış kompleksinin təməlini qoyub

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