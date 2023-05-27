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Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Шельве Лачынского района

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Шельве Лачынского района 27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Шельве Лачынского района.
Внутренняя политика
27 мая 2023 г. 23:33
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Шельве Лачынского района

27 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента села Шельве Лачынского района.

Как передает Report, глава государства был проинформирован о селе Шельве.

Было отмечено, что расстояние от села Шельве, которое расположено на севере района, на берегу Шельвечай, на высоте 1540 метров над уровнем моря, до города Лачин составляет 55 километров. В состав вновь застраиваемого населенного пункта войдет близлежащее село Иманлар.

Было сообщено, что общая площадь проектируемой территории составляет 128,28 гектара. На территории планируется построить 445 частных домов. Для 494 жителей, которые вернутся в село Шельве на первом этапе, будет построено 130 частных домов. Кроме того, в поселке будут возведены административное здание, дом культуры, школа на 264 ученических места, детский сад на 60 мест, семейный оздоровительный центр, рыночный комплекс и другие необходимые инфраструктурные объекты. Также будет восстановлена существовавшая еще до оккупации музыкальная школа села Шельве.

Было отмечено, что общая концепция села разработана с учетом географических условий, рельефа местности, существующей и планируемой к строительству инфраструктуры, а также исторической застройки, на основе принципов органичного проектирования в соответствии с современной практикой. Территории, расположенные на склонах, предназначены для кварталов, состоящих в основном из домов, и, в соответствии с рельефом, соединены окольными улицами.

В определенных местах кварталов спроектированы площади. Архитектура общественных зданий и частных домов вдохновлена местными традициями, их дизайн спроектирован в соответствии с современными стандартами. Планируется также консервация средневекового исторического храма, расположенного на территории села. Кроме того, учитывая, что местность, где расположено село, живописная и благоприятна для туризма, в будущем здесь, на берегу реки Шельве планируется построить гостевой дом и коттеджи.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Laçının Şəlvə kəndinin təməlini qoyub

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