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Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гочахмедли Физулинского района

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гочахмедли Физулинского района 16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Гочахмедли Физулинского района, сообщает Report.
Внутренняя политика
16 октября 2023 г. 12:47
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гочахмедли Физулинского района

16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Гочахмедли Физулинского района, сообщает Report.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev lays foundation stone for village of Gochahmadli in Fuzuli district
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı Füzulinin Qoçəhmədli kəndinin təməlini qoyub

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