Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы в Агдамском районе

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы Агдамского района.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы Агдамского района.

Как передает Report, глава государства был проинформирован о предстоящей работе в селе.

Было отмечено, что село спроектировано в современном стиле с сохранением его исторических традиций. Общая территория села составляет около 400 гектаров. В селе Гияслы планируется расселить 4 972 человека. В целом, в селе предусмотрено строительство 1 323 индивидуальных домов.

Под первый этап строительства кварталов отведен земельный участок площадью 145 гектаров. На первом этапе в селе будут построены 656 индивидуальных домов, в которые планируется переселить 2 546 человек.

Было подчеркнуто, что в селе будут созданы все условия и для обеспечения занятости населения. Оно будет обеспечено работой в культурном и развлекательном центрах, религиозных, обслуживающих, коммерческих учреждениях, объектах экономического развития, в сферах образования, управления и сельского хозяйства.

В селе Гияслы планируется построить школу на 540 ученических мест, два детских сада на 180 мест и другие социальные объекты.

В целях экономии энергоносителей в селе предусмотрено использование альтернативной энергии.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гияслы.