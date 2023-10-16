Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джуварлы Физулинского района

16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Джуварлы Физулинского района, сообщает Report.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джуварлы Физулинского районаПрезидент Ильхам Алиев заложил фундамент села Джуварлы Физулинского района 16 октября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент села Джуварлы Физулинского района
Внутренняя политика
16 октября 2023 г. 12:47
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Версия на английском языке President Ilham Aliyev lays foundation stone for village of Juvarli in Fuzuli district
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Füzulinin Cuvarlı kəndinin təməlini qoyub