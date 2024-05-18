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Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Беюк Марджанлы Джебраильского района

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Беюк Марджанлы Джебраильского района 18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.
Внутренняя политика
18 мая 2024 г. 16:18
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Беюк Марджанлы Джебраильского района

18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.

Как сообщает Report, глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента села Беюк Марджанлы Джебраильского района.

Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о предстоящих работах в соответствии с Генпланом села.

Было сообщено, что село Беюк Марджанлы расположено в Аразской долине, в 22 километрах от города Джебраил. Это один из крупнейших населенных пунктов Джебраильского района.

Согласно Генплану, общая площадь села составляет 362 га. К 2040 году спроектировано 1074 частных дома и несколько многоэтажных жилых зданий на 6230 человек. Здесь планируется построить административное здание, клуб-общинный центр, многофункциональное здание, спортивный и семейно-оздоровительный центры, дом церемоний, рыночный комплекс и другие нежилые объекты. Также в селе Беюк Марджанлы с учетом потребностей населения будут построены две школы и пять детских садов.

В соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения", охватывающей период до 2026 года, площадь спроектированной на первом этапе территории составляет 41 га. На данном этапе будет построено 149 частных домов для переселения в Беюк Марджанлы 542 человек. Дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Беюк Марджанлы.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİlham Əliyev Cəbrayıl rayonunun Böyük Mərcanlı kəndinin təməlini qoyub

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