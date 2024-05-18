Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Беюк Марджанлы Джебраильского района

18 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил Джебраильский район.
Как сообщает Report, глава государства принял участие в церемонии закладки фундамента села Беюк Марджанлы Джебраильского района.
Специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев проинформировал главу государства о предстоящих работах в соответствии с Генпланом села.
Было сообщено, что село Беюк Марджанлы расположено в Аразской долине, в 22 километрах от города Джебраил. Это один из крупнейших населенных пунктов Джебраильского района.
Согласно Генплану, общая площадь села составляет 362 га. К 2040 году спроектировано 1074 частных дома и несколько многоэтажных жилых зданий на 6230 человек. Здесь планируется построить административное здание, клуб-общинный центр, многофункциональное здание, спортивный и семейно-оздоровительный центры, дом церемоний, рыночный комплекс и другие нежилые объекты. Также в селе Беюк Марджанлы с учетом потребностей населения будут построены две школы и пять детских садов.
В соответствии с "I Государственной программой Великого возвращения", охватывающей период до 2026 года, площадь спроектированной на первом этапе территории составляет 41 га. На данном этапе будет построено 149 частных домов для переселения в Беюк Марджанлы 542 человек. Дома будут двух-, трех-, четырех- и пятикомнатными.
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Беюк Марджанлы.