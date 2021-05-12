Президент Ильхам Алиев заложил фундамент новой мечети в Шуше

Три мечети находились в полуразрушенном состоянии – мечети Юхары и Ашагы Говхар-ага и Саатлы

12 мая в Шуше был заложен фундамент новой мечети.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева, их дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева.

После закладки фундамента мечети президент Ильхам Алиев сказал:

- Сегодня мы заложили фундамент новой мечети в городе Шуша. В Шуше будет построена новая мечеть. Я давно принял решение о ее строительстве. После освобождения города Шуша от оккупантов я стал думать об архитектуре этой мечети. В Шуша в свое время было 17 мечетей, и ненавистный враг разрушил все. Три мечети находились в полуразрушенном состоянии – мечети Юхары и Ашагы Говхар-ага и Саатлы. Дано указание и об их ремонте.

Мечеть Юхары Говхар-ага уже отремонтирована. Шушинская архитектура имеет свои особенности, и построенные в свое время в Шуше мечети возведены в едином стиле, поэтому я подумал о том, какой должна быть архитектура новой мечети. Я думал об этом, можно сказать, несколько месяцев. Наконец пришел к выводу, что эта мечеть, ее архитектура должны носить символический характер. Поэтому предложил, чтобы форма мечети отражала цифру 8. Потому что 8 ноября мы освободили Шушу от оккупантов, и 8 ноября уже официально является в Азербайджане Днем Победы. Два минарета мечети должны отражать цифру 11. В одиннадцатом месяце Шуша и Карабах полностью были освобождены от оккупации. На основе этих идей архитекторы приступили к работе, и здесь представлен внешний вид мечети. Это первоначальная версия, над которой еще предстоит работать, могут быть определенные изменения.

Конечно, предложения, связанные с внутренним дизайном мечети, пока еще готовы не полностью. Но концептуально архитектура мечети будет отражать 8 ноября. Цифру 8 можно будет увидеть как сверху, так и снизу. Место мечети тоже выбрано не случайно. Это – верхняя часть Шуши, и возведенная здесь мечеть будет доминировать над городом. Так и должно быть, потому что Шуша – наш древний город, азербайджанский город, основан азербайджанцами. Азербайджанцы жили здесь всегда. Просто в период оккупации азербайджанское население было насильно изгнано отсюда.

Мы вернулись в Шушу, вернулись навсегда! Здание мечети должно быть доминирующем в городе и размещаться в его верхней части. Не случайно выбран и день закладки фундамента. Завтра весь мусульманский мир будет отмечать священный праздник Рамазан. Пользуясь случаем, хочу поздравить весь азербайджанский народ с благословенным праздником Рамазан. Церемония закладки фундамента в древнем городе Шуша именно накануне праздника носит большой исторический и символический характер. После этого архитекторы уже серьезно займутся всем проектом мечети, и начнутся строительные работы.