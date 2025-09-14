Президент Ильхам Алиев заложил фундамент села Гараханбейли Физулинского района

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 14 сентября заложил фундамент села Гараханбейли Физулинского района.

Как сообщает Report, специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов проинформировал главу государства о предстоящей работе.

Было отмечено, что в новом селе будут размещены жители сел Гараханбейли и Мердинли, разрушенных во время армянской оккупации.

Проект будет реализован в два этапа. Первый этап, который предусмотрено завершить в следующем году, будет реализован на территории площадью около 87 гектаров. На этом этапе планируется переселить 404 семьи, в целом 1861 человека. На территории будут построены 404 индивидуальных дома, 81 из них - двухкомнатные, 202 – трехкомнатные, 101 – четырехкомнатные и 20 - пятикомнатные. В поселке планируется построить объекты социальной инфраструктуры, в том числе административные и служебные здания, школу, детский сад, медпункт, проложить около 16 километров внутренних дорог, а также линии электро-, газо-, водоснабжения и канализации.

Второй этап, который охватит 2027–2030 годы, будет реализован на территории площадью около 230 гектаров. В этот период сюда предусмотрено переселить 1075 семей - в общей сложности 4093 человека. Будут построены 771 индивидуальных дома на две, три, четыре и пять комнат и двух-трехэтажные жилые здания. В рамках второго этапа также запланировано строительство школы и двух детских садов. Численность населения и количество домов определены с учетом развития села на двадцатилетнюю перспективу.