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Президент Ильхам Алиев заложил фундамент канатной дороги в Лачыне

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент канатной дороги в Лачыне Президент Ильхам Алиев заложил фундамент канатной дороги в Лачыне
Внутренняя политика
27 мая 2025 г. 10:41
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент канатной дороги в Лачыне

27 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Лачынской канатной дороги.

Как сообщает Report, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал главу государства о предстоящей работе.

С учетом живописной природы, туристических возможностей Лачына особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры в районе. Создаваемая с этой целью Лачынская канатная дорога расположится в Бульварной зоне города и будет состоять из двух частей. Высота канатной дороги составит 300, длина линии – 1720 метров, время движения – 6 минут. Канатная дорога, состоящая в целом из 17 кабин, сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Бульварная зона протяженностью около 2 километров, где расположена канатная дорога, сегодня является одним из любимых мест отдыха как местных жителей, так и туристов.

В Лачыне, который был восстановлен в короткие сроки после освобождения от оккупации, реализуются очень важные социально-инфраструктурные проекты. При этом особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры.

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Версия на английском языке ФотоPresident Ilham Aliyev lays foundation stone for Lachin cable car line
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident İlham Əliyev Laçın kanat yolunun təməlini qoyub

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