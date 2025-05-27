Президент Ильхам Алиев заложил фундамент канатной дороги в Лачыне

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент канатной дороги в Лачыне

27 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент Лачынской канатной дороги.

Как сообщает Report, министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев проинформировал главу государства о предстоящей работе.

С учетом живописной природы, туристических возможностей Лачына особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры в районе. Создаваемая с этой целью Лачынская канатная дорога расположится в Бульварной зоне города и будет состоять из двух частей. Высота канатной дороги составит 300, длина линии – 1720 метров, время движения – 6 минут. Канатная дорога, состоящая в целом из 17 кабин, сможет обслуживать 800 пассажиров в час. Бульварная зона протяженностью около 2 километров, где расположена канатная дорога, сегодня является одним из любимых мест отдыха как местных жителей, так и туристов.

В Лачыне, который был восстановлен в короткие сроки после освобождения от оккупации, реализуются очень важные социально-инфраструктурные проекты. При этом особое внимание уделяется созданию туристической инфраструктуры.