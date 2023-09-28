Президент Ильхам Алиев заложил фундамент детского сада на 160 мест в городе Зангилан

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент детского сада на 160 мест в городе Зангилан.

28 сентября президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев заложил фундамент детского сада на 160 мест в городе Зангилан.

Как сообщает Report , глава государства был проинформирован о детском дошкольном учреждении.

Было отмечено, что детский сад планируется построить на территории площадью один гектар. В двухэтажном здании дошкольного образовательного учреждения будут созданы комнаты для групп, административный, технический, медицинский кабинеты, спортивный и музыкальный залы, кухня, прачечная. Здесь будут обеспечены все условия для удобства детей, получения ими начальных знаний, развлечений.

Во дворе сада будут созданы игровые площадки, автостоянка и другая необходимая инфраструктура.

Президент Ильхам Алиев заложил фундамент детского сада.