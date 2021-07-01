Президент Ильхам Алиев заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Алятской свободной экономической зоны.

Как сообщает Report, председатель Правления полномочной структуры Алятской свободной экономической зоны Валех Алескеров проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что общая площадь Алятской свободной экономической зоны составит 850 гектаров. На 60 гектарах общей площади экономической зоны проектирование уже завершилось, и начались строительные работы, предприняты необходимые меры для создания всей инфраструктуры.

Подчеркнуто, что основная цель создания зоны заключается в обеспечении производства экспортной направленности с высокой добавленной стоимостью в соответствии с передовым опытом управления. Одна из основных целей заключается в привлечении инвесторов, оказывающих услуги с использованием инновационных технологий, внесении вклада в динамичное и устойчивое развитие экономики страны в результате обеспечения сотрудничества данных компаний с азербайджанскими компаниями, а также создании десятков тысяч новых рабочих мест.

Отметим, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане реализованы очень важные проекты, направленные на обеспечение развития ненефтяного сектора, диверсификацию различных отраслей экономики, повышение экспортного потенциала нашей страны, привлечение иностранных инвестиций, дальнейшее улучшение бизнес- и инвестиционной среды. Несмотря на большие экономические и финансовые сложности, созданные пандемией во всем мире, в Азербайджане эти процессы успешно продолжаются. Наглядным примером тому служит создание Алятской свободной экономической зоны. Реализация данного проекта не только принесет Азербайджану крупные экономические дивиденды, но и еще более упрочит позиции нашей страны в регионе, повысит стратегическое значение республики, играющей важную роль в транзитно-транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг. Создание этой экономической зоны позволит повысить государственные доходы и средства, поступающие в бюджет, привлечь новые инвестиции.

Глава государства заложил фундамент Алятской свободной экономической зоны.