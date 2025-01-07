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Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ

Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ. И азербайджанский народ знает, что я стою за ним. Это особое чувство. Наверное, не многие его переживали. Особенно для человека, руководившего страной в оба периода, это, возможно, уникальный опыт.
Внутренняя политика
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ

Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ. И азербайджанский народ знает, что я стою за ним. Это особое чувство. Наверное, не многие его переживали. Особенно для человека, руководившего страной в оба периода, это, возможно, уникальный опыт.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 7 января.

"Я посещал освобожденные земли, наверное, более ста раз. И каждый раз говорю себе одни и те же слова, ощущаю такую же радость, словно приехал впервые. Мы живем в такой стране, которой действительно можем гордиться. Мы можем гордиться нашим народом", - подчеркнул глава государства.

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Версия на английском языке President: I know that the Azerbaijani people stand behind me
Версия на азербайджанском языке Prezident: Mən bilirəm ki, arxamda Azərbaycan xalqı dayanır

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