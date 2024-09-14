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Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье и близким Фатмы Саттаровой

Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье и близким Фатмы Саттаровой Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье и близким участницы Второй мировой войны, председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатмы Саттаровой в связи с ее кончиной.
Внутренняя политика
14 сентября 2024 г. 13:19
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования семье и близким Фатмы Саттаровой

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семье и близким участницы Второй мировой войны, председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана Фатмы Саттаровой в связи с ее кончиной.

Как сообщает Report, в тексте послания говорится:

"Глубоко опечалены известием о кончине Фатмы Саттаровой, председателя Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджанской Республики, участницы Второй Мировой войны, награжденной орденом "Истиглал" за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни нашей страны.

Преданно служа Родине, Фатма Саттарова прошла образцовый жизненный путь, являющийся примером для молодежи и будущих поколений.

Разделяя ваше горе в эти тяжелые минуты, от своего имени и от имени Мехрибан ханым выражаю глубокие соболезнования всем членам вашей семьи.

Аллах рехмет элясин!".

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev offers condolences to family and loved ones of Fatma Sattarova
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev Fatma Səttarovanın ailəsinə və yaxınlarına başsağlığı verib

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