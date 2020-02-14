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Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Афганистана

Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Афганистана

14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.

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