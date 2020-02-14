Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Афганистана

14 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Исламской Республики Афганистан Мохаммадом Ашрафом Гани.
Президент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом АфганистанаПрезидент Ильхам Алиев встретился в Мюнхене с Президентом Афганистана
https://report.az/storage/news/9532de9f2e936ca9daae7133ec06c698/8778a27c-2547-410d-b20a-1d6ed4423c72_292.jpg
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