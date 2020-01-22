Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Пакистана - ФОТО

21 января в Давосе состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с премьер-министром Исламской Республики Пакистан Имран Ханом.

Как сообщает "Report", на встрече обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном.

Премьер-министр Имран Хан отметил, что Пакистан поддерживает справедливую позицию нашей страны в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и никогда не устанавливал дипломатических отношений с агрессивной Арменией.

Подчеркнув стремительное развитие туризма в Азербайджане, в особенности большой рост числа туристов из мусульманских стран, Имран Хан сказал, что его страна намерена воспользоваться опытом Азербайджана в этой области.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Азербайджан всегда поддерживает Пакистан в кашмирском вопросе. Глава государства также подчеркнул, что наша страна поддерживает Пакистан в рамках Движения неприсоединения.