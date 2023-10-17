Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района

Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района

17 октября в "День города Физули" президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района, сообщает Report.

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Версия на английском языке Фото Ilham Aliyev meets with residents who moved to city of Fuzuli and members of general public of district on Fuzuli City Day