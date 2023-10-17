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Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района

Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района 17 октября в "День города Физули" президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района, сообщает Report.
Внутренняя политика
17 октября 2023 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев встретился с переселившимися в Физули жителями и представителями общественности района

17 октября в "День города Физули" президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с жителями, переселившимися в город Физули, и представителями общественности района, сообщает Report.

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Версия на английском языке ФотоIlham Aliyev meets with residents who moved to city of Fuzuli and members of general public of district on Fuzuli City Day
Версия на азербайджанском языке ФотоPrezident Füzuli şəhərinə köçmüş sakinlər və rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşüb

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