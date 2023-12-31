Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа

В 2023 году в жизни нашей страны произошли многие важные события. Но среди этих событий в памяти азербайджанского народа навечно останется восстановление государственного суверенитета.

В 2023 году в жизни нашей страны произошли многие важные события. Но среди этих событий в памяти азербайджанского народа навечно останется восстановление государственного суверенитета.

Как сообщает Report , об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Поздравив азербайджанский народ с этим историческим событием, глава государства отметил: "В результате однодневной антитеррористической операции в 2023 году Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет, был обеспечен вывод оккупационных сил с азербайджанской территории, уничтожена вражеская армия, уничтожена или взята в качестве трофея военная техника врага".