О нас

Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа

Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа В 2023 году в жизни нашей страны произошли многие важные события. Но среди этих событий в памяти азербайджанского народа навечно останется восстановление государственного суверенитета.
Внутренняя политика
31 декабря 2023 г. 23:49
Ильхам Алиев: Восстановление государственного суверенитета навечно останется в памяти азербайджанского народа

В 2023 году в жизни нашей страны произошли многие важные события. Но среди этих событий в памяти азербайджанского народа навечно останется восстановление государственного суверенитета.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев в обращении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Поздравив азербайджанский народ с этим историческим событием, глава государства отметил: "В результате однодневной антитеррористической операции в 2023 году Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет, был обеспечен вывод оккупационных сил с азербайджанской территории, уничтожена вражеская армия, уничтожена или взята в качестве трофея военная техника врага".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: Dövlət suverenliyimizin bərpası Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi qalacaqdır

Самое читаемое

В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
В Гаджигабульском районе найдены человеческие останки
25 декабря 2023 г. 15:56
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
Эксперт: Запад пытается оказать давление на Вучича
26 декабря 2023 г. 18:12
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
Хосейн Амир Абдоллахиан посетит Армению
26 декабря 2023 г. 22:25
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
Фаиг Гараев вновь назначен главным тренером сборной Азербайджана по волейболу
27 декабря 2023 г. 10:37
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
Продажи на валютных аукционах в Азербайджане сократились на 25%
28 декабря 2023 г. 12:53
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
Истребители НАТО за год более 300 раз вылетали на перехват военных самолетов РФ
29 декабря 2023 г. 16:02
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
Установлена личность погибшего в ДТП в Джалилабадском районе
30 декабря 2023 г. 10:15
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
В контейнеровоз компании Maersk попала ракета в Красном море
31 декабря 2023 г. 07:52
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
Произошли задержки в движении поездов Сумгайыт-Баку
25 декабря 2023 г. 09:50
В Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
ФотоВ Гяндже ветер повалил на кладбище крупные деревья, повреждены надгробия
25 декабря 2023 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi