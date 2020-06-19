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Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги

Президент Ильхам Алиев выделил средства на строительство дороги

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Гянджа- Кяльбаджар- Лачин (14 км) - Ашиглы - Кешкю- Учбулаг-Учтепе - Фирузабад Гёйгёльского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Гянджа-Кяльбаджар-Лачин (14 км) - Ашиглы - Кешкю- Учбулаг-Учтепе-Фирузабад, соединяющей 6 населенных пунктов с населением двадцать четыре тысячи человек, из суммы, указанной в "Распределении средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2020 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)" на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 9,6 млн манатов.

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