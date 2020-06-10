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Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги 4,1 млн манатов

Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги 4,1 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по строительству автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (88 км)-Арабгадим-Гёйдере Гобустанского района.

Как сообщает Report, согласно распоряжению, в целях строительства автомобильной дороги Баку-Шамахы-Евлах (88 км)-Арабгадим-Гёйдере Гобустанского района, соединяющей 2 населенных пункта с населением две тысячи человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений (инвестиционных расходов) государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2020 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 4,1 млн манатов.

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