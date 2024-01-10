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Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал о своей позиции, связанной с главарями сепаратистов

Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал о своей позиции, связанной с главарями сепаратистов Конечно, мы не рассматриваем возможность применения каких-либо санкций в отношении невинных солдат. Однако наша позиция по отношению к главарям сепаратистов была однозначной — они должны быть задержаны.
Внутренняя политика
10 января 2024 г. 20:42
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал о своей позиции, связанной с главарями сепаратистов

Конечно, мы не рассматриваем возможность применения каких-либо санкций в отношении невинных солдат. Однако наша позиция по отношению к главарям сепаратистов была однозначной — они должны быть задержаны.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

"Некоторые из них были задержаны при попытке побега по Лачынской дороге, некоторые — в Ханкенди, а некоторые — в других местах. Мы знали их местонахождение", - заявил Президент Азербайджана.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev elaborates on leaders of separatists in interview with TV channels
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev telekanallara müsahibəsində separatçıların başçıları ilə bağlı mövqeyindən danışıb

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