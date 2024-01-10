Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал о своей позиции, связанной с главарями сепаратистов

Конечно, мы не рассматриваем возможность применения каких-либо санкций в отношении невинных солдат. Однако наша позиция по отношению к главарям сепаратистов была однозначной — они должны быть задержаны.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.
"Некоторые из них были задержаны при попытке побега по Лачынской дороге, некоторые — в Ханкенди, а некоторые — в других местах. Мы знали их местонахождение", - заявил Президент Азербайджана.