Президент: В Азербайджане представители различных народов и религий живут в условиях взаимного уважения и доверия

В Азербайджане, известном богатыми традициями толерантности, на протяжении столетий представители различных народов и религий живут в условиях спокойствия, взаимного уважения и доверия.

В Азербайджане, известном богатыми традициями толерантности, на протяжении столетий представители различных народов и религий живут в условиях спокойствия, взаимного уважения и доверия.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева, направленного православной христианской общине Азербайджана в связи с Рождеством.

"Мы оцениваем этнорелигиозное разнообразие, которое является одним из преимущественных качеств нашего общества, как огромное достижение нашей государственности, считаем сохранение господствующей в стране атмосферы демократического сосуществования, пропаганду и продвижение прогрессивных общественных ценностей, основанных на принципах гуманизма и терпимости, одним из приоритетных направлений нашей государственной политики.

Отрадно, что наши соотечественники-христиане, пользуясь широкими возможностями, создаваемыми образцовыми отношениями между государством и религией, сохраняют свои обычаи и традиции, язык и культуру, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют в проводимой в нашей стране масштабной созидательной работе, во всех сферах общественно-политической жизни", - говорится в тексте поздравления.