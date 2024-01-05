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Президент: В Азербайджане представители различных народов и религий живут в условиях взаимного уважения и доверия

Президент: В Азербайджане представители различных народов и религий живут в условиях взаимного уважения и доверия В Азербайджане, известном богатыми традициями толерантности, на протяжении столетий представители различных народов и религий живут в условиях спокойствия, взаимного уважения и доверия.
Внутренняя политика
5 января 2024 г. 13:36
Президент: В Азербайджане представители различных народов и религий живут в условиях взаимного уважения и доверия

В Азербайджане, известном богатыми традициями толерантности, на протяжении столетий представители различных народов и религий живут в условиях спокойствия, взаимного уважения и доверия.

Как сообщает Report, об этом говорится в поздравлении президента Ильхама Алиева, направленного православной христианской общине Азербайджана в связи с Рождеством.

"Мы оцениваем этнорелигиозное разнообразие, которое является одним из преимущественных качеств нашего общества, как огромное достижение нашей государственности, считаем сохранение господствующей в стране атмосферы демократического сосуществования, пропаганду и продвижение прогрессивных общественных ценностей, основанных на принципах гуманизма и терпимости, одним из приоритетных направлений нашей государственной политики.

Отрадно, что наши соотечественники-христиане, пользуясь широкими возможностями, создаваемыми образцовыми отношениями между государством и религией, сохраняют свои обычаи и традиции, язык и культуру, вместе с представителями других вероисповеданий активно участвуют в проводимой в нашей стране масштабной созидательной работе, во всех сферах общественно-политической жизни", - говорится в тексте поздравления.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: "Azərbaycanda ayrı-ayrı xalqların və dinlərin mənsubları əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar"

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