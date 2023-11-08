Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане больше не будет места сепаратизму

После Шушинской операции 8 ноября хребет вражеской армии был сломлен, и через день враг подписал акт о капитуляции. 23 апреля этого года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность, взяв под контроль азербайджано-армянскую границу в Лачынск

После Шушинской операции 8 ноября хребет вражеской армии был сломлен, и через день враг подписал акт о капитуляции. 23 апреля этого года мы полностью восстановили нашу территориальную целостность, взяв под контроль азербайджано-армянскую границу в Лачынском направлении. А 20 сентября мы полностью восстановили государственный суверенитет.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления на военном параде по случаю 8 Ноября - Дня Победы в городе Ханкенди.

Заявив, что с сепаратистами покончено раз и навсегда, глава государства отметил: "В Азербайджане больше не будет места сепаратизму. Сегодня Азербайджанское государство контролирует всю территорию, и причиной тому являются наши храбрецы, которые стоят сегодня на этой площади, и десятки тысяч азербайджанских солдат. Мы добились этой Победы ценой их крови и жизней".