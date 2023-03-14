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Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии

Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии, наряду с Карабахом и Восточным Зангезуром. В Нахчыване есть большой потенциал строительства гидроэлектростанции.
Внутренняя политика
14 марта 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев: У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии

У нас есть план превратить Нахчыван в зону зеленой энергии, наряду с Карабахом и Восточным Зангезуром. В Нахчыване есть большой потенциал строительства гидроэлектростанции.

Как сообщает Report, об этом заявил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на состоявшейся 13 марта в Берлине встрече с руководителями ведущих компаний Германии.

Сообщив, что недавно там была проведена экспертиза, глава государства сказал: "Возможно, скоро у нас будут разработки касательно строительства солнечной электростанции мощностью в 500 мегаватт. В то же время традиционная электростанция в Нахчыване также приветствуется, так как Нахчыван обладает большим экспортным потенциалом. Потому что Нахчыван граничит с Турцией и Ираном, и в обеих странах растет спрос на электроэнергию".

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Версия на английском языке President Aliyev: ‘We have a plan to transform Nakhchivan into green energy zone’
Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: “Naxçıvanı yaşıl enerji zonasına çevirmək planlarımız var”

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