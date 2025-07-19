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Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана имидж надежного партнера

Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана имидж надежного партнера Перспективы обеспечения стабильности, безопасности и развития стали более четкими и широкими особенно после завершения конфликта в Карабахе. Это важный фактор с точки зрения продвижения проектов в сфере транспортной связанности.
Внутренняя политика
19 июля 2025 г. 18:41
Президент Ильхам Алиев: У Азербайджана имидж надежного партнера

Перспективы обеспечения стабильности, безопасности и развития стали более четкими и широкими особенно после завершения конфликта в Карабахе. Это важный фактор с точки зрения продвижения проектов в сфере транспортной связанности.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

Глава государства подчеркнул, что страна не может быть транзитной, если у нее нет добрососедских отношений.

"Мы должны поддерживать хорошие отношения не только с нашими соседями, но и с соседями наших соседей. В этом направлении ведется активная дипломатическая работа, и мы формируем имидж надежного партнера. В течение последних десяти лет мы стремились завоевать доверие. Мы старались продемонстрировать, что наша страна — надежный партнер, и наше слово имеет ту же силу, что и наша подпись. Так было вплоть до сегодняшнего дня", - отметил президент.

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Версия на английском языке President Ilham Aliyev: We have a very good image of a reliable partner
Версия на азербайджанском языке Prezident İlham Əliyev: Bizim etibarlı tərəfdaş imicimiz var

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